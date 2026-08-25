Havalar serinleyecek sıcaklar 6 derece düşecek! Rusya'dan gelecek soğuk hava için tarih verildi

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Türkiye'de serin hava için tarih verildi. Hava Forum'un paylaşımına göre, Rusya üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgası Perşembe gecesinden itibaren yurdu etkilemeye başlayacak. Sistemle birlikte sıcaklıklarda 5-6 derece düşüş bekleniyor.

Yapılan değerlendirmede, serin ve yağışlı havanın Türkiye'ye ulaşması için üç gün daha beklenmesi gerektiğini belirtti. Rusya üzerinden gelecek hava dalgasının özellikle sıcaklıkları net bir şekilde düşürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN GÜNÜN HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün sıcaklıkların İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Perşembe gecesi ulaşması beklenen yeni sistemle birlikte ise sıcaklık düşüşünün daha geniş bir alanda hissedileceği öngörülüyor.