Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Havalar serinleyecek sıcaklar 6 derece düşecek! Rusya'dan gelecek soğuk hava için tarih verildi

Havalar serinleyecek sıcaklar 6 derece düşecek! Rusya'dan gelecek soğuk hava için tarih verildi

Yurdu etkisi altına alan sıcak havalar son günlerde etkili olan poyraz ile bir nebze serinlerken daha da sevindirici haber geldi. Rusya'dan gelecek olan soğuk hava dalgası Perşembe gecesinden itibaren etkili olacak. Sıcaklar 5-6 derece düşecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Havalar serinleyecek sıcaklar 6 derece düşecek! Rusya'dan gelecek soğuk hava için tarih verildi
Son Güncelleme:

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Türkiye'de serin hava için tarih verildi. Hava Forum'un paylaşımına göre, Rusya üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgası Perşembe gecesinden itibaren yurdu etkilemeye başlayacak. Sistemle birlikte sıcaklıklarda 5-6 derece düşüş bekleniyor.

Havalar serinleyecek sıcaklar 6 derece düşecek! Rusya'dan gelecek soğuk hava için tarih verildi - Resim : 1

Yapılan değerlendirmede, serin ve yağışlı havanın Türkiye'ye ulaşması için üç gün daha beklenmesi gerektiğini belirtti. Rusya üzerinden gelecek hava dalgasının özellikle sıcaklıkları net bir şekilde düşürmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN GÜNÜN HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Havalar serinleyecek sıcaklar 6 derece düşecek! Rusya'dan gelecek soğuk hava için tarih verildi - Resim : 2

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün sıcaklıkların İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Perşembe gecesi ulaşması beklenen yeni sistemle birlikte ise sıcaklık düşüşünün daha geniş bir alanda hissedileceği öngörülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Hava Durumu Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro