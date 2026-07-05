Erdoğan'ın başdanışmanı tazminat ödeyecek

29 Ekim 2025’te Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’in yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zeybek, Saral'ın sözlerini mahkemeye taşıdı ve Cumhuriyet’in 102. yılına atfen 29 bin 102 TL manevi tazminat talebinde bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre mahkeme Oktay Saral'ın 10 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

İKİLİ ARASINDAKİ TARTIŞMA NASIL ÇIKTI?

Eski Kültür Bakanı ve ATA Partisi lideri Namık Kemal Zeybek 29 Ekim etkinliğinde yaptığı konuşmada "Cumhuriyet'ten önce Üsküdar'da cariye pazarı vardı" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Zeybek'in yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Medeniyetine,tarihine ve kültürüne bilinçsizce saldıran bu cahil müptezel,kendini fasulye sırığından zannediyor. Namık Kemal Zeybek denen bu beyni sulanmış şahsa bir akıl hastanesinde tedavi olmasını salık veririm" yanıtını vermişti.

"CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI SIFATI TAŞIMAK AYRICALIK SAĞLAMAZ"

ATA Parti tarafından yapılan açıklamada, genel başkanları Zeybek’in hakaret içerdiğini savunduğu paylaşım nedeniyle yalnızca manevi tazminat davası açtığı, demokratik toplumlarda düşüncelerin ceza tehdidiyle bastırılmasını doğru bulmadığı için ceza davası yoluna gitmediği ifade edildi. Buna karşın ifade özgürlüğünün hakaret hakkı anlamına gelmeyeceği belirtilerek hukuki yollara başvurulduğu kaydedildi. Parti açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Danışmanı sıfatı taşımak hiç kimseye hukuki ayrıcalık sağlamaz. Hukuk devletinde herkes kanun önünde eşittir” ifadeleri kullanıldı.