Yunus Akgün kesin konuştu
Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek puanını 42’ye çıkardı ve devre arasına lider girdi. Sarı Kırmızılıların ilk golünü atan Yunus Akgün ise kesin konuştu.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0’lık skorla kazanarak ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 42’ye yükseltirken, Kasımpaşa 15 puanda kaldı.

YUNUS AKGÜN NET KONUŞTU

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Yunus Akgün, kendinden çok emin konuştu ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını iddia etti. Yunus, “Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yine ilk devreyi lider kapattık. Yine şampiyon olacağız inşallah. Net skorla kazandık. Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor.

"BİZDE ASLOLAN GALATASARAY"

Ne kadar çok gol atarsak özgüvenimiz o kadar artıyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Bizde aslolan Galatasaray’dır” ifadelerini kullandı.

