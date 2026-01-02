Yeni açılacak spor sahalarının listesi tek tek açıklandı: İmzalar Kastamonu’da atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan anlaşmalar kapsamında Kastamonu’nun farklı ilçelerine yeni spor yatırımları kazandırılacak.

İMZA TÖRENİ YAPILDI

İl Müdürü Sami Kuşcu ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen imza töreninde projeler duyuruldu.

İŞTE İLÇELERE YAPILACAK TESİSLER:

DADAY:

1 kapalı sentetik çim futbol sahası

1 basketbol–voleybol sahası

1 tenis kortu

CİDE / TOYGARLI KÖYÜ:

1 sentetik çim futbol sahası

Azdavay

1 tenis kortu

BOZKURT:

1 sentetik çim futbol sahası

1 basketbol–voleybol sahası

Açık spor tesisi

İNEBOLU / YAKABOYU MAHALLESİ:

1 sentetik çim futbol sahası

1 basketbol–voleybol sahası

1 tenis kortu

DEVREKANI: