Yeni açılacak spor sahalarının listesi tek tek açıklandı: İmzalar Kastamonu’da atıldı

Yayınlanma:
Spor tesisleri konusunda önemli bir hamle atıldı. Kastamonu’ya yapılacak yeni spor tesislerinin anlaşması imzalandı. İşte tek tek açılacak tesisler...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan anlaşmalar kapsamında Kastamonu’nun farklı ilçelerine yeni spor yatırımları kazandırılacak.

İMZA TÖRENİ YAPILDI

İl Müdürü Sami Kuşcu ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen imza töreninde projeler duyuruldu.

sozlesme.jpg

İŞTE İLÇELERE YAPILACAK TESİSLER:

DADAY:

  • 1 kapalı sentetik çim futbol sahası
  • 1 basketbol–voleybol sahası
  • 1 tenis kortu

CİDE / TOYGARLI KÖYÜ:

  • 1 sentetik çim futbol sahası
  • Azdavay
  • 1 tenis kortu

BOZKURT:

  • 1 sentetik çim futbol sahası
  • 1 basketbol–voleybol sahası
  • Açık spor tesisi

sozlesmeler1.jpg

İNEBOLU / YAKABOYU MAHALLESİ:

  • 1 sentetik çim futbol sahası
  • 1 basketbol–voleybol sahası
  • 1 tenis kortu

DEVREKANI:

  • Millet Bahçesi içerisine Gençlik Merkezi yapımı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

