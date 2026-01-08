Yağış altında kazanan Gençlerbirliği
Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ile teknik direktör Metin Diyadin idaresindeki Gençlerbirliği hazırlık maçı oynadı.
YAĞIŞLI HAVADA KAZANAN GENÇLERBİRLİĞİ
Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir tesisteki karşılaşma yağışlı havada oynandı. Maçın ilk yarısı Halil Dervişoğlu'nun golüyle Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda Dilhan Demir'in golüyle Gençlerbirliği skorda eşitlik sağladı: 1-1. Karşılaşmada son golü Gençlerbirliği'nden Fıratcan Üzüm kaydetti.
Hazırlık maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
Gençlerbirliği, ligde oynadığı 17 maçta 18 puan topladı ve 11. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor da 18 puanla 12. sırada bulunuyor.
