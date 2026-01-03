Wolverhampton 9 ay sonra kazandı: Şeytanın bacağını kırdı

Wolverhampton 9 ay sonra kazandı: Şeytanın bacağını kırdı
Premier Lig'de sahasında West Ham United ile karşılaşan Wolverhampton, rakibini 3-0 mağlup etti ve 26 Nisan 2025'ten sonra maç kazanmayı başardı.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton, sahasında West Ham ile karşılaştı.
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jhon Arias, 31. dakikada penaltıdan Hee-Chan Hwang ve 41. dakikada Mateus Mane attı.

9 AY SONRA GELEN GALİBİYET

Bu sonuçla Wolverhampton, puanını 6 yaparak son sırada yer aldı.
West Ham ise 14 puanla 18. sırada bulunuyor.
Premier Lig'de son galibiyetini 26 Nisan 2025'te Leicester City'i 3-0 yenerek alan Wolverhampton, 9 ay sonra galibiyet almanın sevincini yaşadı.
Wolverhampton, ligin bir sonraki haftasında Everton deplasmanına çıkacak.
West Ham United ise sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

