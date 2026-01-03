Deniz Türüç imzayı attı: Yeni takımı belli oldu

Deniz Türüç imzayı attı: Yeni takımı belli oldu
Yayınlanma:
Konyaspor, Başakşehir'den ayrılan Deniz Türüç'ü transfer ettiğini açıkladı. Tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig ekibi Konyaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu Deniz Türüç ile güçlendirdi.

turuc.jpg
Deniz Türüç 9 numaralı formayı giyecek

BAŞAKŞEHİR'DEN KADROSUNA KATTI

Konyaspor, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli futbolcu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.
Tecrübeli futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
''Konyaspor'umuz, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.
Antalya’da kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Twente alt yapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir formaları giyen Deniz Türüç, A Milli Takımımızda 12 kez ay yıldızlı formamızı terletti.
Deniz, takımımızda 9 numaralı formayı giyecek.
Deniz Türüç’e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

