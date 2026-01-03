Farioli Porto'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Bir dönem Türkiye'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Francesco Farioli, Portekiz Ligi ekibi Porto'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Farioli'nin adı Chelsea ile anılırken, tecrübeli teknik adam iddialara yanıt verdi.

LİGİN ZİRVESİNDE

Farioli'nin takımı, ligde oynadığı 16 maçta 15 galibiyet alırken, 1 beraberlik yaşadı ve topladığı 46 puanla rakiplerine ezici bir üstünlük kurarak liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımı Benfica ise 36 puan toplayabildi ve Porto'nun 10 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

CHELSEA BOMBASI

Francesco Farioli'nin bu başarılı performansı sonrası adı Premier Lig ekibi Chelsea ile anılmaya başladı.

Chelsea'nin Enzo Maresca ile yollarını ayırması, bu iddiayı güçlendirdi.

FARIOLI'DEN NET CEVAP

Chelsea iddiaları hakkında konuşan Farioli, "Porto’da kalıyorum. Bu konuda hiç şüphe yok. Sürecin ortasında ayrılmak benim için hiç gündemde olmadı. Kulübe tamamen bağlıyım." dedi.