Farioli Porto'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Farioli Porto'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı
Yayınlanma:
Portekiz Ligi ekibi Porto'nun başında olan ve aldığı sonuçlarla gündeme oturan teknik direktör Francesco Farioli'nin adı Chelsea ile anılmıştı. Farioli, iddialara yanıt vererek, "Porto’da kalıyorum. Bu konuda hiç şüphe yok'' dedi.

Bir dönem Türkiye'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran teknik direktör Francesco Farioli, Portekiz Ligi ekibi Porto'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Farioli'nin adı Chelsea ile anılırken, tecrübeli teknik adam iddialara yanıt verdi.

LİGİN ZİRVESİNDE

Farioli'nin takımı, ligde oynadığı 16 maçta 15 galibiyet alırken, 1 beraberlik yaşadı ve topladığı 46 puanla rakiplerine ezici bir üstünlük kurarak liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımı Benfica ise 36 puan toplayabildi ve Porto'nun 10 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Resmi teklif yapıldıFenerbahçe'den sürpriz: Teklif yapıldı

CHELSEA BOMBASI

Francesco Farioli'nin bu başarılı performansı sonrası adı Premier Lig ekibi Chelsea ile anılmaya başladı.
Chelsea'nin Enzo Maresca ile yollarını ayırması, bu iddiayı güçlendirdi.

FARIOLI'DEN NET CEVAP

Chelsea iddiaları hakkında konuşan Farioli, "Porto’da kalıyorum. Bu konuda hiç şüphe yok. Sürecin ortasında ayrılmak benim için hiç gündemde olmadı. Kulübe tamamen bağlıyım." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Spor
Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Resmi teklif yapıldı
Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Resmi teklif yapıldı
Samsunspor'a büyük şok: En az 2 ay yok
Samsunspor'a büyük şok: En az 2 ay yok