Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Resmi teklif yapıldı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, orta saha için sürpriz bir isme yöneldi ve Lazio forması giyen Matteo Guendouzi için resmi teklif yaptı.
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Christopher Nkunku, Ademola Lookman ve Alexander Sörloth transferlerini bitirmek için uğraş veren sarı-lacivertliler, diğer taraftan da orta saha için alternatif isimleri araştırıyor.
Fenerbahçe set vermeden kazandı
FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE
İtalyan basını, sürpriz bir iddia ortaya attı.
TuttoMercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Fransız yıldız Matteo Guendouzi için resmi teklifte bulundu.
MATTEO GUENDOUZI'NIN KARİYERİ
2024 yılında Ligue 1 ekibi Marsilya'dan Lazio'ya 14 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, oynadığı 109 maçta 6 gol attı ve 10 asist yaptı.
Matteo Guendouzi'nin Lazio ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.