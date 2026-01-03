Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Resmi teklif yapıldı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, orta saha için sürpriz bir isme yöneldi ve Lazio forması giyen Matteo Guendouzi için resmi teklif yaptı.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Christopher Nkunku, Ademola Lookman ve Alexander Sörloth transferlerini bitirmek için uğraş veren sarı-lacivertliler, diğer taraftan da orta saha için alternatif isimleri araştırıyor.

Fenerbahçe set vermeden kazandıFenerbahçe set vermeden kazandı

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

İtalyan basını, sürpriz bir iddia ortaya attı.
TuttoMercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Fransız yıldız Matteo Guendouzi için resmi teklifte bulundu.

2024/11/08/hbfb.jpg

MATTEO GUENDOUZI'NIN KARİYERİ

2024 yılında Ligue 1 ekibi Marsilya'dan Lazio'ya 14 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, oynadığı 109 maçta 6 gol attı ve 10 asist yaptı.
Matteo Guendouzi'nin Lazio ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Spor
Farioli Porto'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı
Farioli Porto'dan ayrılacak mı? Resmen açıkladı
Samsunspor'a büyük şok: En az 2 ay yok
Samsunspor'a büyük şok: En az 2 ay yok