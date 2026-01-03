Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Resmi teklif yapıldı

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Christopher Nkunku, Ademola Lookman ve Alexander Sörloth transferlerini bitirmek için uğraş veren sarı-lacivertliler, diğer taraftan da orta saha için alternatif isimleri araştırıyor.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

İtalyan basını, sürpriz bir iddia ortaya attı.

TuttoMercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Fransız yıldız Matteo Guendouzi için resmi teklifte bulundu.

MATTEO GUENDOUZI'NIN KARİYERİ

2024 yılında Ligue 1 ekibi Marsilya'dan Lazio'ya 14 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, oynadığı 109 maçta 6 gol attı ve 10 asist yaptı.

Matteo Guendouzi'nin Lazio ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.