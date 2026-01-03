Fenerbahçe set vermeden kazandı

Fenerbahçe set vermeden kazandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde karşılaştığı Aras Kargo'yu set vermeden 3-0 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE'DEN 13. GALİBİYET

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, ligdeki 13. zaferini elde etti.
Aras Kargo ise 7. mağlubiyetini aldı.
Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki maçında THY'ye konuk olacak.
Aras Kargo Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak.

Jota Silva'dan geleceğine dair açıklamaJota Silva'dan geleceğine dair açıklama

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Sadettin Kıral

2024/11/08/hbfb.jpgFenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Ana Cristina, Safronova, Arelya Karasoy Koçaş)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Perez)
Setler: 28-26, 25-14, 25-22
Süre: 81 dakika (33, 21, 27)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Spor
Sergen Yalçın'ın "Teknik direktör falan değil komedi" dediği Farioli Premier Lig'e gidiyor
Sergen Yalçın'ın "Teknik direktör falan değil komedi" dediği Farioli Premier Lig'e gidiyor
Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş destek
Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş destek