Fenerbahçe set vermeden kazandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE'DEN 13. GALİBİYET
Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, ligdeki 13. zaferini elde etti.
Aras Kargo ise 7. mağlubiyetini aldı.
Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki maçında THY'ye konuk olacak.
Aras Kargo Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DETAYLAR
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Sadettin Kıral
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Ana Cristina, Safronova, Arelya Karasoy Koçaş)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Perez)
Setler: 28-26, 25-14, 25-22
Süre: 81 dakika (33, 21, 27)
Kaynak:Haber Merkezi / AA