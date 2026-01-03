Fenerbahçe set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE'DEN 13. GALİBİYET

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, ligdeki 13. zaferini elde etti.

Aras Kargo ise 7. mağlubiyetini aldı.

Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki maçında THY'ye konuk olacak.

Aras Kargo Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Sadettin Kıral

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani (Gizem Örge, Ana Cristina, Safronova, Arelya Karasoy Koçaş)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Perez)

Setler: 28-26, 25-14, 25-22

Süre: 81 dakika (33, 21, 27)