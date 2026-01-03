Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, Antalya'daki kampın ilk gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu geleceği hakkında da konuştu.

''HOCAMIZIN OYUNCULARLA İLETİŞİMİ ÇOK İYİ''

Teknik direktör Sergen Yalçın'a övgü dolu sözlerde bulunan Jota Silva, "Her oyuncu, her zaman ilk 11'de oynamak ister. Hocanın da işi zor oluyor, hep bir tercih yapmak durumunda kalıyor. Geldiğim günden beri çalıştım ve son dönemde ilk 11'de oynamaya çalıştım. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın, oyuncularla iletişimi çok iyi. Biz takım olarak başarıları kazanmak istiyoruz." dedi.

GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

26 yaşındaki futbolcu, "Kiralık geldi ve sözleşmesinde opsiyon var. Beşiktaş'ta kalacak mı?" sorusuna ise, "Sözleşmemde opsiyon maddesi var. Şu an devre arasındayız, bunun konuşulacağı zaman değil. Sezon sonu gelince otururuz ve konuşuruz. Her iki taraf için en iyi karar neyse, bu olur. Şu an transfer konuşulacak zaman değil." yanıtını verdi.