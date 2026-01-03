Beşiktaş rahat kazandı: Seri başlattı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol 84-75 yendi.

Bu sonuçla Beşiktaş BOA, ligdeki 7. galibiyetini elde etti.

Melikgazi Kayseri Basketbol ise 10. yenilgisini yaşadı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 4, Pelin Bilgiç 2, Whitcomb 10, Fasaula 25, Fraser 17, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan 6, Toure 14

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 33, Williams 15, Doğa Adıcan 9, Merve Arı 8, Collier 8, Merve Uygül 2, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 19-24

Devre: 41-42

3. Periyot: 68-66