Beşiktaş rahat kazandı: Seri başlattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-75 yenerek 2 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol 84-75 yendi.
Bu sonuçla Beşiktaş BOA, ligdeki 7. galibiyetini elde etti.
Melikgazi Kayseri Basketbol ise 10. yenilgisini yaşadı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe
Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 4, Pelin Bilgiç 2, Whitcomb 10, Fasaula 25, Fraser 17, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan 6, Toure 14

2024/11/08/hbbjk.jpgMelikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 33, Williams 15, Doğa Adıcan 9, Merve Arı 8, Collier 8, Merve Uygül 2, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç
1. Periyot: 19-24
Devre: 41-42
3. Periyot: 68-66

Kaynak:Haber Merkezi / AA

