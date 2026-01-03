Julia coştu bir kere: Beşiktaş 3-0 kazandı

Julia coştu bir kere: Beşiktaş 3-0 kazandı
Yayınlanma:
Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Julia Szczurowska'nın mükemmel oynadığı maçta İlbank'ı set vermeden yendi.

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında İlbank'a konuk oldu.

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul ettiBeşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti

Siyah beyazlı takım Polonyalı yıldızı Julia Szczurowska'nın coştuğu maçta rakibini 3-0 yendi.
Maçın setleri 16-25, 20-25 ve 13-25 sonuçlandı.

JULIA'DAN 21 SAYI

Beşiktaş, ligde 5. galibiyetini alırken Julia, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

whatsapp-image-2026-01-03-at-16-18-52.jpeg

Margarita Kurilo 13, İdil Naz ise 10 sayı yaptı.
İlbank'ta ise Zuzanna Gorecka ve Hanna Klimets 9'ar sayıya imza atarak takımlarının en skorerleri olarak öne çıktılar.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Sadettin Deneri, Sadık Canyurt

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ceren Karagöl, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör)

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç)

Setler: 16-25, 20-25, 13-25

Süre: 82 dakika (27, 33, 22)

Kaynak:Haber Merkezi/AA

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Spor
Sergen Yalçın'ın "Teknik direktör falan değil komedi" dediği Farioli Premier Lig'e gidiyor
Sergen Yalçın'ın "Teknik direktör falan değil komedi" dediği Farioli Premier Lig'e gidiyor
Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş destek
Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş destek
Yüksel Yıldırım Sadettin Saran ile mesajlaşmasını açıkladı
Yüksel Yıldırım Sadettin Saran ile mesajlaşmasını açıkladı