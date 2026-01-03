Julia coştu bir kere: Beşiktaş 3-0 kazandı

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında İlbank'a konuk oldu.

Siyah beyazlı takım Polonyalı yıldızı Julia Szczurowska'nın coştuğu maçta rakibini 3-0 yendi.

Maçın setleri 16-25, 20-25 ve 13-25 sonuçlandı.

JULIA'DAN 21 SAYI

Beşiktaş, ligde 5. galibiyetini alırken Julia, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Margarita Kurilo 13, İdil Naz ise 10 sayı yaptı.

İlbank'ta ise Zuzanna Gorecka ve Hanna Klimets 9'ar sayıya imza atarak takımlarının en skorerleri olarak öne çıktılar.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Sadettin Deneri, Sadık Canyurt

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Ceren Karagöl, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör)

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç)

Setler: 16-25, 20-25, 13-25

Süre: 82 dakika (27, 33, 22)