Wirtz 23 maç sonra siftah yaptı: Liverpool kazandı
Yayınlanma:
Premier Lig'de Liverpool, sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton ile karşılaştı.
Anfield'da oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.
2 DAKİKADA 2 GOL!
Liverpool, 41. dakikada Gravenberch'in golüyle 1-0 öne geçerken, 42. dakikada Wirtz ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 2-0 tamamlandı.
Konuk takımda Bueno, 51. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti ancak yeterli olmadı ve maç 2-1 bitti.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 32 yaparak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
Wolverhampton ise 2 puanla 20. sırada yer aldı.
WIRTZ SİFTAHI YAPTI
Liverpool'un 125 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Florian Wirtz, Liverpool kariyerindeki ilk golünü 23. maçında atmayı başardı.