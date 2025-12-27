Wirtz 23 maç sonra siftah yaptı: Liverpool kazandı

Premier Lig'de Liverpool, sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton ile karşılaştı.

Anfield'da oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

2 DAKİKADA 2 GOL!

Liverpool, 41. dakikada Gravenberch'in golüyle 1-0 öne geçerken, 42. dakikada Wirtz ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 2-0 tamamlandı.

Konuk takımda Bueno, 51. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti ancak yeterli olmadı ve maç 2-1 bitti.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 32 yaparak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
Wolverhampton ise 2 puanla 20. sırada yer aldı.

WIRTZ SİFTAHI YAPTI

Liverpool'un 125 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Florian Wirtz, Liverpool kariyerindeki ilk golünü 23. maçında atmayı başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

