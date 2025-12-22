Veda eden Galatasaraylı Cemal Özgörkey bir gün sonra acı haberle sarsıldı

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticisi ve camianın tanınan ismi İzmirli sanayici Cemal Özgörkey, bir veda mektubuyla 40 yıldır görev yaptığı Özgörkey Holding'teki tüm görevlerinden ayrılmıştı.

66 yaşındaki Özgörkey, varlıklarını Invest Holding bünyesinde toplayarak, tarım alanında faaliyet gösterecek bir vakıf kuracağını açıklamış, vakfın Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve Brezilyalı Cutrale Grubu’nun ortak olduğu Anadolu Etap ile iş birliği içinde çalışacağını duyurmuştu.

Özgörkey 40 yılı aşkın çalışma süresinde 21 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptığını hatırlatmış, bundan sonra en önemli önceliğini 11 yaşındaki oğlu Cem'i ailesine, ülkesine ve topluma yararlı bir birey olarak yetiştirmek olarak açıklamıştı.

Cemal Özgörkey veda etti

Merhum anne ve babasının öğütlerinin kendisine rehber olacağını, eşi Elif Özgörkey’in desteğinin de yol gösterici olduğunu belirten Özgörkey, yeni dönemdeki bir diğer önemli hedefinin eğitim odaklı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtmişti.

YEĞENİ LEYLA MİZRAHİ'Yİ KAYBETTİ

Cemal Özgörkey, vedasından bir gün sonra yeğeni Leyla Mizrahi'nin ölüm haberiyle sarsıldı. 32 yaşında ve beş aylık bebek annesi olan Mizrahi'nin evindeki yatağında sabah ölü bulunduğu belirtildi.

Ailesinin verdiği ilanda, "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekânı cennet, ruhu şâd olsun" ifadelerine yer verildi. Mizrahi'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

LEYLA MİZRAHİ KİMDİR?

İzmirli iş adamı Kemal Aktaş ile Özgörkey Ailesi’nden Özlem Özgörkey’in kızı olan Leyla Mizhahi, Cemal Özgörkey'in yeğeniydi.

Leyla Mizrahi, 2022 yılında Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen görkemli bir düğünle Ralfi Mizrahi ile evlenmişti. Çiftin, beş ay önce oğlu dünyaya gelmişti.