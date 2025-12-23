Veda eden Erman Toroğlu'nun yeni adresi neresi olacak? Erman Toroğlu hangi kanala çıkacak?

Türkiye'nin en çok izlenen futbol yorumcularından Erman Toroğlu'nun ekrana çıktığı Ekol TV, yayın hayatına son verdi.

Kanal yönetiminden konuya dair yapılan açıklama şöyle:

"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."

SON YAYININDA GALATASARAY MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

Erman Toroğlu'nun da Ekol TV'nin kapanmasıyla programı sona ermiş oldu. Ünlü yorumcu son olarak Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından yapılan canlı yayında yer almış ve değerlendirmelerde bulunmuştu. Erman Toroğlu böylece ekrana veda etti.

Programın sunucusu Onur Yıldız da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ekol TV'nin bugün yayın hayatına son vermesi nedeniyle kanalımızla yollarımız ayrıldı ve Ekol Futbol'u noktaladık.

Kanal yönetimine, spor servisindeki değerli mesai arkadaşlarıma ve tüm kanal çalışanlarına çok teşekkür ederim.

En kısa zamanda yeni bir kurumda yeni bir projeyle karşınızda olmak dileğiyle.

Tüm izleyici ve takipçilerimie sevgi ve saygılarımla..."

ERMAN TOROĞLU'NUN YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK? ERMAN TOROĞLU HANGİ KANALA ÇIKACAK?

Peki Erman Toroğlu'nun yeni adresi neresi olacak. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu hangi kanala çıkacak?

Ekol TV'nin kapanması ve Erman Toroğlu'nun programının da son bulmasının ardından yeni iddialar ortaya atıldı.

Kapanma haberiyle birlikte Erman Toroğlu'na çok sayıda YouTube kanalından ve bir televizyon kuruluşundan teklif yapıldığı ileri sürüldü.

Toroğlu'nun düşünmek için süre istediği ve bir süre dinlenmeyi planladığı öğrenildi.