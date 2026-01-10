Vanspor kendi sahasında yenildi ama hocası en büyük kazançlarını açıkladı

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Vanspor kendi sahasında Boluspor'a 1-0 yenildi.

Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, karşılaşma sonrası stadın zemininden yakınırken, en büyük kazançlarını da açıkladı. Şehrivan'daki habere göre Osman Zeki Korkmaz, şunları söyledi:

"Gördüğünüz zemini maç gününe yetiştirebilmek adına emekçi arkadaşlarımız yaklaşık bir haftadır büyük bir özveriyle, eve dahi gitmeden çalıştılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Bu emek tartışılmaz. Ancak özellikle ülkemizin bu bölgesinde, bu mevsim koşullarında havanın nasıl olabileceğini öngörerek daha planlı ve önleyici adımlar atmamız gerekiyor.

Van'da olaylı maç: Boluspor kazandı saha karıştı

Bu seviyede bir organizasyonda, sorun ortaya çıktıktan sonra çözmek yerine, sorun oluşmadan çözmek daha doğru ve bu lige yakışan bir yaklaşım olmalıdır. Bugün sahayı hep birlikte gördük. En büyük kazancımız, iki takım adına da sakatlıksız tamamlanan bir maç olmasıdır. Bu ağır zeminde gösterilen mücadeleden dolayı her iki takımı da tebrik ediyorum.”

"BU MAÇ BİZİM İÇİN ÖĞRETİCİ OLDU"

“Gerekli reaksiyonu veremedik ve farklı bir oyun denemeye çalıştık. Yediğimiz gol, bize ne oynamamız gerektiğini net bir şekilde hatırlattı. Bu dakikadan sonra ise verilebilecek en iyi reaksiyonu verdiğimizi düşünüyorum. Çok sayıda gol pozisyonu ürettik. 2-3 net pozisyonda artık topu sadece ağlarla buluşturmamız gerekiyordu, ancak bunu başaramadık.

Bizim adımıza kritik bir maçtı. Farklı bir noktaya evrilebilirdik. Hâlâ zamanımız var ve bu dönüşümü yapabiliriz. Ancak bu tür maçları oynamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Yetenekli ve üreten futbolcularımızın, bu tip zorlu zeminlerde yalnızca yeteneklerini değil, sahanın gerekliliklerini de ön plana koyarak oynamaları gerekiyor. Bu maçın, bu anlamda bizim için öğretici olduğunu düşünüyorum. Umarım bir daha bu ligde, bu şartlarda bir sahada maç oynamak zorunda kalmayız."