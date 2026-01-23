UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Yayınlanma:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile berabere kalırken, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Bu maçlar sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, 48.325 puanla 9. sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftalar tamamlanırken UEFA ülke puanları ve sıralaması güncellendi.

GALATASARAY BERABERE KALDI, FENERBAHÇE KAYBETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ise sahasında Aston Villa'ya 1-0 yenildi.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Bu sonuçların ardından Avrupa kupalarında yer alacak takım sayısını ve oynayacakları ön eleme sayısına doğrudan etkileyen UEFA ülke puanında son durum ve ilk 10 sıra şöyle:

  • 1- İngiltere: 104.991
  • 2- İtalya: 92.981
  • 3- İspanya: 87.140
  • 4- Almanya: 83.545
  • 5- Fransa: 76.177
  • 6- Hollanda: 66.429
  • 7- Portekiz: 64.266
  • 8- Belçika: 58.150
  • 9- TÜRKİYE: 48.325
  • 10- Çekya: 46.275

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

