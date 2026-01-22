Fenerbahçe Aston Villa'ya kayıp: Sancho'ya engel olamadı

Fenerbahçe Aston Villa'ya kayıp: Sancho'ya engel olamadı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında sahasında konuk ettiği Aston Villa'ya Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TEK GOLLE KAYBETTİ

Temsilcimiz, Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kaybetti.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Jadon Sancho attı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 11 puanda kaldı.
Aston Villa ise puanını 18 yaparak 3. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin maçı oynanırken veda ettiFenerbahçe'nin maçı oynanırken veda etti

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.
20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti.
25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.

2024/11/08/hbfb.jpg
42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Spor
Tedesco: Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi
Tedesco: Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi
Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladı
Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladı