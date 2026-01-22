Fenerbahçe'nin maçı oynanırken veda etti

Yayınlanma:
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynadığı maç sırasında veda mesajı paylaştı ve sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olmaya hazırlanan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile oynadığı maç sırasında veda mesajı paylaştı.

''BENİM İÇİN BİR ONURDU''

26 yaşındaki Polonyalı yıldız Fenerbahçe'ye şu sözlerle veda etti:

szymanski.jpg
Szymanski veda mesajı paylaştı
  • Sevgili Fenerbahçe ailesi,
  • Bugün benim için veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu.
  • Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki tüm taraftarlara, bu kulübün kalbine, her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum.
  • Hepinize başarılar diliyorum ve gelecek için en iyisini diliyorum.

2024/11/08/hbfb.jpg

SZYMANSKI'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde toplam 133 maça çıkan Sebastian Szymanski, 22 gol atarken 28 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

