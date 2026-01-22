Fenerbahçe maçında Kadıköy'de tüyleri diken diken anlar

Fenerbahçe taraftarının Aston Villa ile oynanan maçta Türk bayrakları ile yaptığı görsel şölen tüyleri diken diken etti. Kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.