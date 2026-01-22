Fenerbahçe maçında Kadıköy'de tüyleri diken diken anlar

Fenerbahçe maçında Kadıköy'de tüyleri diken diken anlar
Yayınlanma:
Fenerbahçe taraftarının Aston Villa ile oynanan maçta Türk bayrakları ile yaptığı görsel şölen tüyleri diken diken etti. Kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sarı-lacivertli taraftarlar damga vurdu.

KADIKÖY'DE TÜYLER DİKEN DİKEN OLDU

Sarı-lacivertliler, Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.

Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.

STATTA GÖRSEL ŞÖLEN

Sarı lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.

aa-20260122-40338576-40338574-fenerbahce-aston-villa.jpg
Kadıköy kırmızı beyaz renklere büründü

ASENSIO VE DURAN ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, eski takımına karşı forma giydi.

Marco Asensio, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya rakip olurken, Jhon Duran da eski takımına karşı mücadele etti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

