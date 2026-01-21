Galatasaray Atletico Madrid'i elinden kaçırdı: 1 puan play-off şansını iyice artırdı
Atletico Madrid'i konuk eden Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların, play-off turuna yükselme şansı iyice arttı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadeleden taraflar, 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.
KENDİ KALESİNE ATTI
Konuk ekip karşılaşmanın 4. dakikasında Simeone’nin golüyle öne geçti. Temsilcimizin cevabı, Llorente (KK) ile geldi.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 13 puana ulaşan Atletico Madrid, 8. sırada yer aldı. 10 puandaki temsilcimiz ise 16. sıraya yükseldi.
SON RAKİP MANCHESTER CITY OLACAK
Son hafta Galatasaray, Manchester City deplasmanına çıkacak. Atletico Madrid ise Bodo/Glimt’i konuk edecek.
İLK 8 DOĞRUDAN SON 16 TURUNA ÇIKACAK
Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arasındaki takımlar ise play-off oynayacak.