Galatasaray'ın sıradaki rakibi mağlup olunca bilet paralarını ödeyeceğini açıkladı

Galatasaray'ın sıradaki rakibi mağlup olunca bilet paralarını ödeyeceğini açıkladı
Yayınlanma:
Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olan Manchester City'de futbolcular maça gelen taraftarların bilet parasını ödeyeceğini duyurdu. İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Galatasaray'ı konuk edecek.

Manchester City futbolcuları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan maç için Norveç'e seyahat eden taraftarların bilet masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland ve Rodri'nin İngiltere basınında yer alan ortak açıklamasında, "Taraftarlarımız bizim için her şey demek. Bizi desteklemek için dünyanın dört bir yanından seyahat ederken yaptıkları fedakarlığı biliyoruz ve bunu asla hafife almayacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftarları. Sahada zorlu bir akşam boyunca dondurucu soğukta bizi destekleyen taraftarlar için uzun bir seyahat olduğunu da biliyoruz. Bodo'ya seyahat eden taraftarların bilet masraflarını karşılamak yapabileceğimiz en az şey. Cumartesi günü Wolverhampton'a karşı ve gelecek çarşamba günü Etihad'da muhteşem taraftarımızın önünde Galatasaray'a karşı mücadele etmeye hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Acun Ilıcalı'nın ortağı için gözaltı kararı verildi: Galatasaray'a aylar önce yapılan uyarı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın ortağı için gözaltı kararı verildi: Galatasaray'a aylar önce yapılan uyarı ortaya çıktı

DEPLASMANDA MAĞLUP OLDULAR

Norveç'te oynanan mücadelede Manchester City, rakibine 3-1 mağlup oldu. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 13 puan elde etti.

SIRADAKİ RAKİPLERİ GALATASARAY

İngiltere temsilcisi, lig aşamasının son haftasında, 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Kaynak:AA

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Spor
Fenerbahçe maçı öncesi açıkladı: 5 isim forma giyemeyecek
Fenerbahçe maçı öncesi açıkladı: 5 isim forma giyemeyecek
Acun Ilıcalı'nın ortağı için gözaltı kararı verildi: Galatasaray'a aylar önce yapılan uyarı ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın ortağı için gözaltı kararı verildi: Galatasaray'a aylar önce yapılan uyarı ortaya çıktı