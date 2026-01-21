İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı ve Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç hakkında gözaltı kararı verdi.

ESAT YONTUNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

TV8’de yayınlanan Survivor programının çekimleri nedeniyle yurt dışında olduğu tespit edilen Esat Yontunç için yakalama kararı çıkarıldı.

Galatasaray teklif yapmadan kabul etti: Maç öncesi güzel haberi verdi

Esat Yontunç hakkında yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray yorumcusu Levent Tüzemen’in aylar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündem oldu.

Esat Yontunç’un GS TV’de görev aldığını ve hem yöneticiler hem de Okan Buruk ile yakın ilişkide olduğunu belirten Levent Tüzemen duruma sert tepki göstermişti.

"UÇAĞA ALINMAMALI"

Levent Tüzemen açıklamasında “Bu adam (Esat Yontunç) uçağa binmeye devam ederse çıkarım kongrede konuşurum! Okan Buruk sana da söylüyorum; dostlarını ve arkadaşlarını doğru seç!" Etrafındakileri seç hocam! Böyle dost olmaz“ dedi.

“GS TV’Yİ KAPATTIRDI DİJİTALE GEÇİRDİ”

Esat Yontunç’un GS TV’deki görevinden de istifa etmesi gerektiğini belirten Levent Tüzemen, televizyon kanalının kapatılıp dijitale geçilmesine karar veren isimlerden biri olduğunu iddia etmişti.