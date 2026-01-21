Galatasaray teklif yapmadan kabul etti: Maç öncesi güzel haberi verdi

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 24 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

MAÇ SAATİ TEPKİ ÇEKTİ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki rüzgar sorunu nedeniyle maç saati tepki çekerken Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan açıklama geldi.

"GALATASARAY'DAN TALEP GELİRSE KABUL EDERİZ"

Eski Açık’a konuşan Süleyman Hurma, maç saatinin değişmesine yönelik Galatasaray’dan bir teklifin gelmediğini belirtti. Hurma ayrıca bir teklif gelmesi halinde olumlu dönüş yapacaklarını duyurdu.

Süleyman Hurma açıklamasında "Şu ana kadar bize Galatasaray maçın saatinin değişmesine yönelik bir talep gelmedi ancak Galatasaray'dan bir talep gelirse elbette elimizden geleni yaparız ve bu talebi kabul ederiz" dedi.

PUAN DURUMU

Geride kalan 18 haftada 43 puan toplayan Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. 9 puandaki Fatih Karagümrük ise son sırada bulunuyor.