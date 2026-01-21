Galatasaray transfer beklerken sakatlık haberi geldi

Galatasaray transfer beklerken sakatlık haberi geldi
Yayınlanma:
Ara transferde sessizliği Noa Lang ile bozmak isteyen Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Napoli ile anlaşma aşamasına gelen Galatasaray, Noa Lang'ın sakatlığı sonrası beklemeye geçti.

Galatasaray'da gözler ara transfere çevrildi. Henüz bir ismi açıklamayan Sarı - Kırmızılı yönetime taraftarlar tepki gösterirken transfer heyeti Noa Lang'ı bitirmek için büyük uğraş veriyor.
Galatasaray’ın ara transfer dönemindeki ilk imzası olması beklenen Napoli’nin kanat oyuncusu Noa Lang, Kopenhag deplasmanında sakatlık yaşadı.

GALATASARAY TARAFTARINI KORKUTAN ANLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Napoli, Kopenhag ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'ın transfer listesindeki Lang, 63. dakikada oyuna girdi.
Yıldız futbolcu 90+7. dakikada aldığı darbe sonrası yerde kaldı ve maç bitiminde sekerek soyunma odasına gitti. Bu görüntüler, transfer sürecine dair soru işaretleri yaratırken Sarı - Kırmızılı taraftarlar da büyük endişe yaşadı.

noa.jpg
Noa Lang'ın sakatlığı korkuttu

ÖNCE KONTROL SONRA TRANSFER

26 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
Napoli yetkilileri sakatlığın ciddi olmadığını bildirdi.
Ancak Galatasaray, transfer gerçekleşirse Lang’i ekstra sağlık kontrollerinden geçirecek.
Sakatlığın ciddi olması halinde Galatasaray’ın transferi rafa kaldırması gündeme gelebilir. Bu gelişme, Galatasaray’ın transfer stratejisinde belirsizlik yaratırken, taraftarların beklentilerini de endişeye çevirdi.

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
