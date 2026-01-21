Galatasaray'da gözler ara transfere çevrildi. Henüz bir ismi açıklamayan Sarı - Kırmızılı yönetime taraftarlar tepki gösterirken transfer heyeti Noa Lang'ı bitirmek için büyük uğraş veriyor.

Galatasaray’ın ara transfer dönemindeki ilk imzası olması beklenen Napoli’nin kanat oyuncusu Noa Lang, Kopenhag deplasmanında sakatlık yaşadı.

GALATASARAY TARAFTARINI KORKUTAN ANLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Napoli, Kopenhag ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın transfer listesindeki Lang, 63. dakikada oyuna girdi.

Yıldız futbolcu 90+7. dakikada aldığı darbe sonrası yerde kaldı ve maç bitiminde sekerek soyunma odasına gitti. Bu görüntüler, transfer sürecine dair soru işaretleri yaratırken Sarı - Kırmızılı taraftarlar da büyük endişe yaşadı.

Noa Lang'ın sakatlığı korkuttu

ÖNCE KONTROL SONRA TRANSFER

26 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Napoli yetkilileri sakatlığın ciddi olmadığını bildirdi.

Ancak Galatasaray, transfer gerçekleşirse Lang’i ekstra sağlık kontrollerinden geçirecek.

Sakatlığın ciddi olması halinde Galatasaray’ın transferi rafa kaldırması gündeme gelebilir. Bu gelişme, Galatasaray’ın transfer stratejisinde belirsizlik yaratırken, taraftarların beklentilerini de endişeye çevirdi.