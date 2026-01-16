Türk profesör Polonya ekibine asbaşkan oldu

Polonya'daki AGH University of Krakow'da profesör olarak görev yapan Murat Çolak, ülkenin üst futbol ligi Ekstraklasa ekiplerinden Cracovia'da asbaşkanlığa getirildi.

Geçmişte profesyonel futbol hakemliği yapan Çolak, akademik çalışmaları kapsamında son yıllarda Cracovia ile çeşitli proje çalışmalarında yer aldı. Bu süreçte kulüple yakın işbirliği geliştiren Çolak, Ocak 2026'daki yönetim değişikliğiyle birlikte kulübün asbaşkanlığına getirildi.

PROFESÖRLÜK YAPIYOR

AGH University of Krakow üniversitesinde profesör olarak görev yaptığını belirten Çolak, geçmişte de Türkiye ve uluslararası arenada futsal hakemliği yaptığını söyledi.

Cracovia futbol takımı ile görev yaptığı üniversite arasında geliştirdikleri proje sayesinde çalışmaya başladığını anlatan Çolak, bu proje ile kulüple çok yakınlaştığını belirtti.

"BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR KEYİF"

Bilim ve spor insanı Çolak, geçen hafta yapılan yönetim değişikliğiyle birlikte kulüpte asbaşkan olarak görev aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

Sevdiğim iki işi yapıyorum. Aslında benim için bir çalışma değil. Profesörlük benim gönülden yaptığım ve kalbime koyduğum bir şey. Hem öğrencilerimi hem beni seven insanları yönlendirmek, onlara yeni bilgiler kazandırmak beni hiçbir zaman yormuyor. İş olarak da görmüyorum. Aynı şey futbol için de geçerli. Futbol sahasında olmak, organizasyonlara ve toplantılara katılmak benim için çok büyük bir keyif. Burada olmak bana çok büyük bir haz veriyor. Dolayısıyla ikisinde de haz aldığım için yorulmuyorum.