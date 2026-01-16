Galatasaray'da sakatlık gelişmesi: 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

ARDA ÜNYAY SAKATLANDI

Ancak Arda Ünyay’dan gelen haber moralleri bozdu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Ünyay yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

3 HAFTA UZAK KALACAK

Reşat Can Özbudak’ın haberine göre; sarı-kırmızılılarda Arda Ünyay, MR’a girdi. Oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Galatasaray ödemeyi yaptı: UEFA sıkıntısından kurtuldu

OKAN BURUK’TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Okan Buruk, Fethiyespor maçının ardından yaptığı açıklamada "Maç bittiğinde düşündüğüm şey, sakatlıklar olduğu. Bir Arda Ünyay'ın sakatlığı var, arka adalesinde" demişti.

10 MAÇTA 263 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray A Takımı’yla bu sezon 10 maça çıkan Arda Ünyay, 263 dakika sahada kaldı.



