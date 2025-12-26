TRT'de Galatasaray iddiası

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları hız kazanırken TRT Spor'da Sarı Kırmızılıları sevindirecek bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un transfer listesi merakla beklenirken Sarı Kırmızılı takımdan ayrılacak futbolcular da bir bir netleşiyor.

Galatasaray'dan ayrılacak iki isim belli oldu

TRT Spor yorumcusu Evren Göz, Galatasaray’ın devre arası transfer planlarını ve Gabriel Sara’nın geleceğini değerlendirdi.

SAĞ BEK VE SALLAI PLANI BELLİ OLDU

Spor muhabiri EvenGöz, Galatasaray’ın öncelikli hedeflerinden birinin sağ bek transferi olduğunu söyledi.
“Eğer Galatasaray iyi bir sağ bek bulursa Sallai’yi sağ kanatta kullanacak. Çünkü Milli Takım’da da öyle oynuyor. Böylece Sallai’nin ön alan baskısından da faydalanacak.” ifadelerini kullandı.

ORTA SAHA VE LEMINA

Galatasaray’ın transferdeki ilk hedefinin 6 numara olduğunu belirtti ve “Lemina sık sık sakatlanıyor. Eğer bir 6 numara alınırsa ve takıma oturursa Lemina stoperde denenecek.” dedi.

Gabriel Sara satılmayacak

GABRIEL SARA İDDİASI

Evren Göz, TRT ekranlarından Gabriel Sara iddiasında da bulundu:

  • Gabriel Sara’ya iyi teklifler var ama devre arasında satılmayacak.
  • Sezon sonunda iyi teklif gelirse o zaman satılır.
  • Çünkü Sara eşik atlayacak bir oyuncu değil.

Göz, yapılacak orta saha transferiyle birlikte Torreira’nın ön alan baskısında kullanılacağını, böylece savunmanın daha sağlam hale geleceğini ifade etti.

