Galatasaray'dan ayrılacak iki isim belli oldu

Galatasaray’da çifte ayrılık resmileşti!

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Galatasaray'da Okan Buruk'un transfer listesi şekilleniyor.

Sarı - Kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam ederken sakatlıklar yüzünden rotasyon sıkıntısı yaşayan Okan Buruk'un ilk olarak takımdan ayrılacak oyuncuların listesini yönetime verdiği ortaya çıktı.

ABDULLAH KAVUKCU AÇIKLADI

Galatasaray yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında da 2 isim netleşti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu Sarı Kırmızılı takımdan ayrılacak isimleri açıklarken şu ifadeleri kullandı:

Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz.

Bunu kendisi ile de konuştuk.

Berkan Kutlu’nun evi burası ancak oynamadığı için mutlu değil ve ayrılmak istiyor.

Görüştüğü kulüpler var.

BERKAN KUTLU YÖNETİMLE NE KONUŞTU?

Berkan Kutlu, oynamadığı ve takımda süre alamadığı için mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini yönetime iletti. Berkan ayrıca Sarı Kırmızılı yönetime görüştüğü kulüpler olduğu da açıkladı. Başarılı futbolcunun Konyaspor'la anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

YUSUF DEMİR KESİN AYRILACAK

Yusuf Demir, yönetimle yapılan görüşmeler sonrası kesin olarak takımdan ayrılacak ilk isim. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun açıklaması vedayı resmileştirdi.

Galatasaray'a yeni sportif direktör: Resmen açıklandı

AHMED KUTUCU'NUN DURUMU NE OLACAK?

Abdullah Kavukcu, Ahmed Kutucu’nun performansından memnun olduklarını belirtti ve “Ahmed Kutucu’nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam (6 milyon euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon euroya ancak verebiliriz” dedi.

8 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST

Bu sezon Ahmed Kutucu, Galatasaray formasıyla 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Galatasaray, ara transfer döneminde Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile yollarını kesin olarak ayırıyor.

Ahmed Kutucu ise performansıyla dikkat çekiyor ve teklifler almasına rağmen kulüp, 6 milyon euro altında satışa sıcak bakmıyor.