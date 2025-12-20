TRT'de Galatasaray düşmanlığı iddiası: İsimlerini açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray'dan çarpıcı bir iddia geldi: "TRT'de Galatasaray düşmanlığı" dedi isimlerini açıkladı.

Galatasaray camiasından TRT'ye tepki. TRT'de Galatasaray düşmanlığı yapıldığını ileri süren Galatasaray'ın Divan Kurulu üyesi ve eski başkan adayı Süheyl Batum çarpıcı iddialarda bulundu. Batum, düşmanlık yaptıklarını iddia ettiği yorumcuların isimlerini de açıkladı.

Galatasaray'ın bir olması gerektiğini ileri süren Batum, GS Gazete'deki habere göre şunları söyledi:

"Galatasaray'ın bir olması lazım. Bugün Başkan istifa, Okan Buruk istifa gibi şeylerle çok birlikteliğimizi bozmamamız gerekir. Çünkü şu anda gerçekten hiç kimsenin karşılayamayacağı bir kötülük ve düşmanlıkla karşı karşıyayız. Bakın dünyada hangi takım olursa olsun medya önemlidir. Ya devletin televizyonu TRT Spor'da çıkanlara bir inceleyin. Tayfun Bayındır, Kaya Çilingiroğlu, tamamıyla bir Galatasaray düşmanlığı üstüne. Diğer televizyon kanalları bundan farklı değil. İnanılması güç.

"FATİH TERİM DAYANABİLİRDİ"

Dolayısıyla birbirimize bu konuda girmememiz lazım. Okan Hoca'nın Türkiye'de bu işi çözdüğünü düşünüyorum. Bu kadar baskıya Fatih Terim dayanabilirdi. Fatih Terim inanılmaz bir şeydi, çıkar, nerede kalmıştık derdi, siz bizle aynı şeyde değilsiniz bile derdi, o bütün dengeleri bozardı.

2024/11/07/hbgs.jpgBak bu yetenek Icardi'de de var, o yüzden zaten Icardi'den nefret ediyorlar. Okan Hoca'ya da istifa etsin demeyi ben haklı görmüyorum. Okan Buruk'a, Icardi'ye, yönetime kızacağımız günler de gelecek ama şu an zamanı değil."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

