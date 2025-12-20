TRT Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı pas geçti: Galatasaray'ı yayınlayacak

TRT kararını verdi. TRT'nin kararı duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi'nde yarın oynanacak maçların programını ve hangi kanaldan yayınlanacağını internet sitesinden ilan etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde yarın oynanacak maçların programı şöyle:

TRT kararını verdi: Galatasaray'ın maçını yayınlayacak

14.00 İlbank-Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş (Aksaray)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)

14.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo (Hasan Doğan)

17.00 Göztepe-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)

GÖZTEPE-GALATATASARAY TRT'DE

TRT, Göztepe-Galatasaray Daikin maçını TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekrana getirecek.

Ayrıca VakıfBank-THY maçı da aynı kanaldan yayınlanacak.

Kuzeyboru-Beşiktaş ve Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor maçları ise federasyonun Voleybol TV'sinden verilecek.