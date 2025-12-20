TRT Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı pas geçti: Galatasaray'ı yayınlayacak

TRT Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı pas geçti: Galatasaray'ı yayınlayacak
Yayınlanma:
TRT'nin maç yayınında Fenerbahçe ve Beşiktaş yok. Galatasaray'ın maçı ise canlı olarak ekrana gelecek.

TRT kararını verdi. TRT'nin kararı duyuruldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi'nde yarın oynanacak maçların programını ve hangi kanaldan yayınlanacağını internet sitesinden ilan etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde yarın oynanacak maçların programı şöyle:

TRT kararını verdi: Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın maçını yayınlayacakTRT kararını verdi: Galatasaray'ın maçını yayınlayacak

14.00 İlbank-Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş (Aksaray)
14.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
14.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo (Hasan Doğan)
17.00 Göztepe-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)

GÖZTEPE-GALATATASARAY TRT'DE

TRT, Göztepe-Galatasaray Daikin maçını TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekrana getirecek.
Ayrıca VakıfBank-THY maçı da aynı kanaldan yayınlanacak.
Kuzeyboru-Beşiktaş ve Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor maçları ise federasyonun Voleybol TV'sinden verilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Spor
Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar: Tesislere bile geldiği ortaya çıktı
Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar: Tesislere bile geldiği ortaya çıktı
TRT'de Galatasaray düşmanlığı iddiası: İsimlerini açıkladı
TRT'de Galatasaray düşmanlığı iddiası: İsimlerini açıkladı