Trabzonspor'un yıldızı iznini genelkurmay başkanıyla görüşmek için kullandı
Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Oulai, Trabzon'a dönmeden önce ülkesinde genelkurmay başkanı ile görüştü.

Son olarak Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Fildişi Sahili, çeyrek finalde Mısır’a 3-2 mağlup olarak veda etti. Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai, turnuvada gösterdiği performansla Fildişi Sahilli taraftarların beğenisini kazandı.

GENELKURMAY BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Fas’ta oynanan turnuvanın ardından ilk olarak ülkesine giden Oulai, sürpriz bir ziyarette bulundu. Genç futbolcu, Fildişi Sahili Genelkurmay Başkanı General Lassina Doumbia ile görüştü. Oulai, görüşmede formasını hediye etti.

TRABZON’A DÖNDÜ

Turnuvanın ardından dört günlük izni sona eren Oulai, dün akşam saatlerinde Trabzon’a geldi. Yeniden bordo-mavili formayı giymek için sabırsızlandığını söyleyen Oulai, “Trabzon’da yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

SIRADAKİ RAKİP KOCAELİSPOR

Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. 18 Ocak Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

