Fatih Terim'in Galatasaray kararını açıkladı

Yayınlanma:
Eşref Hamamcıoğlu'nun Fatih Terim önerisine Levent Tüzemen'den tepki geldi. Tüzemen, Fatih Terim'in Sportif A.Ş.'de görev alma niyetinin olmadığını söyledi.

Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye karşı alınan mağlubiyet ve geciken transferler nedeniyle Galatasaray yönetimi eleştirilerin hedefi haline geldi.

SPORTİF A.Ş.’YE FATİH TERİM ÖNERİSİ

Sportif A.Ş.’de değişikliğe gidilmesine yönelik çağrılarda bulunulurken ortaya Fatih Terim’in ismi atıldı. Eski Divan Kurulu Başkanı ve eski Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu yaptığı paylaşımla Fatih Terim’e teklif yapılması gerektiğini savundu.

Galatasaray'da sakatlık gelişmesi: 3 hafta sahalardan uzak kalacakGalatasaray'da sakatlık gelişmesi: 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Hamamcıoğlu paylaşımında “Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray’ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.’de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim’dir" dedi.

fdfgb.jpg

“GÖREV ALMA NİYETİ YOK”

Fatih Terim önerisi sosyal medyada gündem olurken Levent Tüzemen’den ilginç bir açıklama geldi. Tüzemen, "Galatasaray'da koltuk kapmak için Fatih Terim'in ismini ortaya atanlar boşuna hayal kurmasın. Hocanın Sportif A.Ş'de görev alma niyeti yok" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

