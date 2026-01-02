Trabzonspor'da hareketlilik başladı

Trabzonspor'da hareketlilik başladı
Yayınlanma:
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda transfer hareketliliği başladı.

Trabzonspor’un ara transfer dönemi stratejisi belli oldu:
Savunma öncelikli, yerli ve genç odaklı isimler kadroya katılacak.
Bordo - Mavili yönetim Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda harekete geçti.

NOKTA ATIŞI TRANSFERLER

Süper Lig’de zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, bugün başlayan ara transfer dönemine önceden yaptığı planlamalarla giriyor. Bordo-mavili ekip, 6 Şubat’a kadar sürecek transfer sürecinde nokta atışı hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haberGalatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber

ROTASYON DARALDI

  • Stefan Savic, Rayyan Baniya ve Serdar Saatçı’nın sakatlıkları nedeniyle stoper rotasyonu daraldı.
  • İlk hedef: Wolfsberger AC’nin Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu.
  • Uzun süredir radarında olan oyuncu için bonservis pazarlıkları sürüyor.
  • Yüksek talep edilen bedel ve diğer kulüplerin ilgisi süreci zorlaştırıyor.
  • Teknik direktör Fatih Tekke, savunmaya en az bir takviye yapılmasını istedi.

ALTERNATİFLER BELLİ OLDU

  • Oğuz Aydın (Fenerbahçe): Forma şansı bulmakta zorlanan sol kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülüyor. Rakip: CSKA Moskova.
  • Ahmed Kutucu (Galatasaray): Nabız yoklandı, görüşmeler erken aşamada.

TRANSFERE ONAY ÇIKTI

  • Konyaspor’un forveti Umut Nayır, Trabzonspor’un uzun süredir gündeminde.
  • Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor, bonservisiyle transfer edilmesi planlanıyor.
  • Fatih Tekke, Onuachu’nun yokluğunda oyun planına uygunluğu nedeniyle transfere onay verdi.
  • İlk yarıda 8 gol atan 32 yaşındaki forvet dikkat çekiyor.

GENÇLERE YATIRIM

  • Adem Yeşilyurt: Alt liglerde forma giyiyor, scout ekipleri tarafından takip ediliyor.
  • Ümit Akdağ (Alanyaspor): Yerli stoper arayışında öne çıkan isim. Bonservis pazarlıkları sürüyor, henüz ilerleme yok.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Spor
Fatih Terim: Arayıp bize veda etti
Fatih Terim: Arayıp bize veda etti
Fenerbahçe KAP'a bildirdi: 10 milyar lira bekleniyor
Fenerbahçe KAP'a bildirdi: 10 milyar lira bekleniyor
Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlar belli oldu
Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlar belli oldu