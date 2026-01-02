Trabzonspor'da hareketlilik başladı
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda transfer hareketliliği başladı.
Trabzonspor’un ara transfer dönemi stratejisi belli oldu:
Savunma öncelikli, yerli ve genç odaklı isimler kadroya katılacak.
Bordo - Mavili yönetim Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda harekete geçti.
NOKTA ATIŞI TRANSFERLER
Süper Lig’de zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, bugün başlayan ara transfer dönemine önceden yaptığı planlamalarla giriyor. Bordo-mavili ekip, 6 Şubat’a kadar sürecek transfer sürecinde nokta atışı hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
ROTASYON DARALDI
- Stefan Savic, Rayyan Baniya ve Serdar Saatçı’nın sakatlıkları nedeniyle stoper rotasyonu daraldı.
- İlk hedef: Wolfsberger AC’nin Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu.
- Uzun süredir radarında olan oyuncu için bonservis pazarlıkları sürüyor.
- Yüksek talep edilen bedel ve diğer kulüplerin ilgisi süreci zorlaştırıyor.
- Teknik direktör Fatih Tekke, savunmaya en az bir takviye yapılmasını istedi.
ALTERNATİFLER BELLİ OLDU
- Oğuz Aydın (Fenerbahçe): Forma şansı bulmakta zorlanan sol kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülüyor. Rakip: CSKA Moskova.
- Ahmed Kutucu (Galatasaray): Nabız yoklandı, görüşmeler erken aşamada.
TRANSFERE ONAY ÇIKTI
- Konyaspor’un forveti Umut Nayır, Trabzonspor’un uzun süredir gündeminde.
- Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor, bonservisiyle transfer edilmesi planlanıyor.
- Fatih Tekke, Onuachu’nun yokluğunda oyun planına uygunluğu nedeniyle transfere onay verdi.
- İlk yarıda 8 gol atan 32 yaşındaki forvet dikkat çekiyor.
GENÇLERE YATIRIM
- Adem Yeşilyurt: Alt liglerde forma giyiyor, scout ekipleri tarafından takip ediliyor.
- Ümit Akdağ (Alanyaspor): Yerli stoper arayışında öne çıkan isim. Bonservis pazarlıkları sürüyor, henüz ilerleme yok.