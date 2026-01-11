Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmak istiyor

Milli motosikletçi Toprak, WSBK'de 2021 ve 2024'ün ardından 2025 sezonunda da şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

WSBK'de boy gösterdiği 8 yıla 3 şampiyonluk sığdıran başarılı 29 yaşındaki Toprak, bu sezon motosiklet serilerinin en üst klasmanı MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yer alacak ilk Türk sporcu olacak.

Toprak, MotoGP'de ilk yarışına 1 Mart'ta Tayland Grand Prix'sinde çıkacak.

''MOTOGP'DE BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUM''

Başarılı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sponsorluk imza töreni için gittiği Adana'da AA muhabirine, geçen sezonun oldukça stresli geçtiğini söyledi.

Geçen sezon İspanya'daki son etabının Superpole yarışında en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu mücadeleyi tamamlayamadığını anımsatan Toprak, "Kazadan sonra son yarışta dikkatli bir şekilde yarışı bitirmeye çalıştım ve şampiyonluğu elde ettik. Hedefimiz dünya şampiyonu olup MotoGP'ye gitmekti. Şampiyonluk da bize nasip oldu." dedi.

Sadettin Saran sözünü tuttu

WSBK'de aldığı 3 şampiyonluğun ardından artık yapabileceği bir şeyin kalmadığını düşündüğünü vurgulayan Toprak, bu nedenle MotoGP'ye geçmeye karar verdiğini dile getirdi.

Toprak, MotoGP'ye orada yarışan ilk Türk olma düşüncesiyle geçmediğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Ben sadece 'Süperbike'da yapacağımız yaptık MotoGP'de de neden şampiyonluk olmasın.' düşüncesiyle MotoGP'ye geçiyorum. MotoGP'de başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Tabii ki de ilk sezon çok zorlu olacak. 2027'nin bizim için daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü yeni kurallar geliyor. Motosiklet gücü 1000 cc'den 800 cc'ye düşüyor, lastik firması değişiyor. Bu aslında bizim için güzel bir şey olacak."

''BAŞARILI OLURSAM KARİYERİMİ MOTOGP'DE SONLANDIRMAK İSTİYORUM''

Toprak, herkesin kendisinden büyük bir beklentiyle yarışların başlamasını beklediğini belirten Toprak, "Yaklaşık son 3-4 yıldır WSBK'da 1 ve 2'nci basamaklarda yer alıyorum. MotoGP'de daha başka olacak. MotoGP'de ilk yıl zorlu olacak. Asıl başarıyı 2'nci yıl hedefliyorum. Eğer her şey istediğimiz gibi giderse MotoGP'ye devam etmenin mantıklı olacağını düşünüyorum. Burada başarılı olursam kariyerimi MotoGP'de sonlandırmak istiyorum." diye konuştu.

WSBK'dan MotoGP'ye çok az sporcunun geçtiğini ve bu kişilerin de dünya şampiyonluğu elde edemediğini ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"MotoGP'de bu işi başarırsak bir ilk olacak. Hem Süperbike'da hem de MotoGP'de dünya şampiyonu olmak inanılmaz bir şey. İnşallah hayalimize ulaşırız. Bugünlere kadar hep emin adımlarla, basamakları çıkarak geldik. MotoGP'ye de aynı şekilde ilerliyoruz. Eğer istediğimiz her şey iyi giderse dünya şampiyonluğunu almak bambaşka bir şey olur. Bunu kendim çok ülkeme kazandırmak istiyorum. Motor sporları ülkemizde çok bilinmiyor. Bu şekilde spora başlayıp MotoGP şampiyonluğunu ülkeme kazandırabilirsem en büyük hedeflerimden birine ulaşmış olacağım."