TFF'den Beşiktaş'ı kızdıran karar

TFF'den Beşiktaş'ı kızdıran karar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programını açıkladı. Beşiktaş cephesinden 2 haftalık fikstüre itirazlar yükseldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ilk devresi, bugün oynanacak maçlar ile birlikte tamamlanacak.
Lige verilecek aranın ardından sezon, ocak ayında 18. hafta maçları ile beraber kaldığı yerden devam edecek.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli olduFenerbahçe Beşiktaş derbisine sürpiz atama

TFF FİKSTÜRÜ AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, 18. ve 19. haftanın programını açıkladı.
TFF tarafından yapılan bilgilendirmede, Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmalarının 17-19 Ocak, 19. hafta maçlarının ise 23-25 Ocak tarihleri arasında oynanacağı duyuruldu.
18. haftada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK’yi konuk edecek. Trabzonspor’un Kocaelispor deplasmanına çıkacağı haftada Fenerbahçe, Alanyaspor ile dış sahada mücadele edecek. Beşiktaş ise Kayserispor’u evinde ağırlayacak.
19. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa’yı sahasında ağırlayacak. Galatasaray bu haftada Fatih Karagümrük’e konuk olurken, Fenerbahçe evinde Göztepe ile karşılaşacak. Haftanın son maçında ise Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında sahaya çıkacak.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ'I KIZDIRAN KARAR

Beşiktaş, Kayserispor ve Eyüpspor ile yapacağı maçları pazartesi günü oynayacak.
TFF'nin aldığı bu karar, Beşiktaş taraftarını kızdırdı!
Art arda iki hafta pazartesi günü oynayacak Beşiktaş cephesinden TFF'ye tepki sesleri yükseldi.
Sosyal medyadan Siyah Beyazlı taraftarlar TFF'yi etiketleyerek protestoda bulundu.
İşte Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programı:

foto.jpg
TFF 18. ve 19. haftanın fikstürünü açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Spor
Hasan Arat yeniden başkan seçildi
Hasan Arat yeniden başkan seçildi
Ahmet Çakar: Sinan Engin sana yazıklar olsun
Ahmet Çakar: Sinan Engin sana yazıklar olsun