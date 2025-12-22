TFF'den Beşiktaş'ı kızdıran karar

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ilk devresi, bugün oynanacak maçlar ile birlikte tamamlanacak.

Lige verilecek aranın ardından sezon, ocak ayında 18. hafta maçları ile beraber kaldığı yerden devam edecek.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisine sürpiz atama

TFF FİKSTÜRÜ AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, 18. ve 19. haftanın programını açıkladı.

TFF tarafından yapılan bilgilendirmede, Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmalarının 17-19 Ocak, 19. hafta maçlarının ise 23-25 Ocak tarihleri arasında oynanacağı duyuruldu.

18. haftada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK’yi konuk edecek. Trabzonspor’un Kocaelispor deplasmanına çıkacağı haftada Fenerbahçe, Alanyaspor ile dış sahada mücadele edecek. Beşiktaş ise Kayserispor’u evinde ağırlayacak.

19. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa’yı sahasında ağırlayacak. Galatasaray bu haftada Fatih Karagümrük’e konuk olurken, Fenerbahçe evinde Göztepe ile karşılaşacak. Haftanın son maçında ise Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ'I KIZDIRAN KARAR

Beşiktaş, Kayserispor ve Eyüpspor ile yapacağı maçları pazartesi günü oynayacak.

TFF'nin aldığı bu karar, Beşiktaş taraftarını kızdırdı!

Art arda iki hafta pazartesi günü oynayacak Beşiktaş cephesinden TFF'ye tepki sesleri yükseldi.

Sosyal medyadan Siyah Beyazlı taraftarlar TFF'yi etiketleyerek protestoda bulundu.

İşte Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programı: