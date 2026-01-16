TFF Süper Kupa'nın faturasını kesti: Seremoniye çıkmamanın cezası belli oldu

TFF Süper Kupa'nın faturasını kesti: Seremoniye çıkmamanın cezası belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
PFDK, Galatasaray - Fenerbahçe finali sonrası cezaları açıkladı. Galatasaray'a saha olayları nedeniyle 220 bin TL ve kupa seremonisine katılmadığı gerekçesiyle 1 milyon 100 bin TL ceza verildi. Fenerbahçe'ye ise saha olayları nedeniyle 330 bin TL ceza kesildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finaline dair cezaları açıkladı.

GALATASARAY'A SEREMONİ CEZASI

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'a saha olayları nedeniyle 220 bin TL ve kupa seremonisine katılmadığı gerekçesiyle 1 milyon 100 bin TL ceza verildi. Fenerbahçe'ye ise saha olayları nedeniyle 330 bin TL ceza kesildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • 1- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
  • Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
  • Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 1.100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
  • 2- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
  • Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 330.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

