Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finaline dair cezaları açıkladı.

Hacıosmanoğlu kalp krizi geçirdi iddiaları sonrası ilk açıklama geldi

GALATASARAY'A SEREMONİ CEZASI

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'a saha olayları nedeniyle 220 bin TL ve kupa seremonisine katılmadığı gerekçesiyle 1 milyon 100 bin TL ceza verildi. Fenerbahçe'ye ise saha olayları nedeniyle 330 bin TL ceza kesildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: