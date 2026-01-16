Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırıldığı iddialarına İsmail Er'den yalanlama geldi.

"SAĞLIĞI YERİNDE"

Hürriyet muhabiri İsmail Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hacıosmanoğlu ile görüştüğünü duyurdu. Er, Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Paylaşımda, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile sosyal medyada çıkan haberler konuştum sağlığı yerinde. Hedef Dünya Kupası dedi" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Veryansın TV yazarı Engin Balım, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Engin Balım paylaşımında “İbrahim Hacıosmanoğlu kalp krizi riskiyle gece Akademic Hospital adlı özel hastaneye acilden girmiş. TFF başkanına burada müdahale yapılmış.. Geçmiş olsun diliyoruz ayrıntılar gelecek..” dedi.

Duruma dair bir iddia da Galatasaray muhabiri Osman Altunterim’den geldi. Altunterim, “TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, dün gece rahatsızlanarak, TFF Başkanvekili Zehra Neşe Kavak’ın Üsküdar’daki Academica Hospital isimli hastanesine kaldırıldığı iddia ediliyor. Dün gece geç saatlerden beri farklı kaynaklardan gelen bu bilgiyi araştırıyorum. TFF’den ve hastaneden ulaştığım tüm kaynaklar bu iddiayı ne doğruluyor ne yalanlıyor. Açıkçası tam bir sessizlik hakim. İnşallah doğru değildir, eğer doğru ise de Allah şifa versin tez zamanda. Net bir açıklama alabilirsem bilgi vereceğim.” ifadelerini kullandı.

KALBİNE STENT TAKILMIŞTI

Hacıosmanoğlu, 2017 yılında da aort damarında sorun yaşamıştı. O dönem bir operasyon geçiren Hacıosmanoğlu’nun kalbine stent takıldı.