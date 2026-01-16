Ahmet Çakar imzayı attı: Yeni adresi açıklandı

Ahmet Çakar imzayı attı: Yeni adresi açıklandı
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Sky Spor Youtube kanalıyla anlaştı. Çakar, maç sonları değerlendirmelerde bulunacak.

Süper Lig’de ikinci yarıya artık az bir zaman kalırken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’dan yeni bir anlaşma geldi.

SKY SPOR İLE ANLAŞTI

Ünlü yorumcu, Sky Spor Youtube kanalı ile anlaştı. Çakar, maç sonları çıkacağı yayınlarda hakem kararlarına dair değerlendirmelerde bulunacak.

Kanaldan yapılan paylaşımda Transfer döneminde biz de kadromuza bir ekleme yapıyoruz... FIFA eski hakemi ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, maç sonu canlı yayınlarında Sky Spor YouTube kanalında” ifadelerine yer verildi.

503137.jpg

AHMET ÇAKAR’DAN İLK SÖZLER

İlk yayını öncesi bir açıklama yapan Ahmet Çakar ise “Bundan böyle artık maç sonları canlı yayında Sky Spor'dayım. Hakem hataları, hakem kararları, teknik direktörlerin hataları ve daha neler neler. Olaylar vesaire. Bundan Böyle artık maç sonları Sky Spor’da birlikte olalım” sözlerini sarf etti.

