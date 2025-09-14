TFF 3. Lig kulübü başkanı vince çıktı

TFF 3. Lig kulübü başkanı vince çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Nazillispor Başkanı Şahin Kaya TFF 3. Lig'de oynanan maçta aldığı cezayı delmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Kulübünün şike yapmakla yargılandığı 28 Nisan 2024'te 2'nci Lig'de oynanan Ankaraspor deplasmanında bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'yı bu ceza da durdurmadı.

Şu an TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Nazillispor'un o maç nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülme cezası alma tehlikesi sürerken, bahisten ceza alan Başkan Şahin Kaya takımı Didim İlçe Stadı'nda oynanan Denizli İdmanyurdu maçında yalnız bırakmadı.

TFF 3. Lig maçı ücretsiz oldu: Taraftara 13 bin bilet hediye ettiTFF 3. Lig maçı ücretsiz oldu: Taraftara 13 bin bilet hediye etti

VİNÇ KİRALADI

Nazilli İlçe Stadı'nın kapalı olması nedeniyle iç saha maçına Didim'de çıkan Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, vinç kiralayarak maçı stat dışından vinçin üzerinde izledi. Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle stada giremeyen Şahin Kaya, stat dışından maçı izleyerek takıma destek oldu.

nazillisporun-baskani-1-yil-ceza-aldi-m-912654-271176.jpg
Şahin Kaya vincin üzerinden maçı izledi

Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı. Başkan Şahin Kaya, "Kendi sahamızın kapalı olması nedeni ile Didim İlçe Stadı'nda oynadığımız Denizli İdmanyurdu karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak ligin ikinci karşılaşmasında uzatma dakikalarında tek puan aldığımız için sevinçliyiz. İnşallah önümüzdeki maçlarımızda da oyuncularımızın atacakları gollerle ve alacağımız sonuçlarla taraftarlarımızı sevindireceğiz. Hedefimiz bu" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı
Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu
Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu
Tedesco'dan Trabzonspor maçı öncesi açıkladı
Tedesco'dan Trabzonspor maçı öncesi açıkladı