Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen 153 antrenör hakkında kararını verdi.

5 İSME CEZA ÇIKMADI

PFDK'nın kararına göre; Volkan Erten (Madde 42 - Daha önce cezalandırıldığı için) Mustafa Alper Avcı, Ali Beykoz, Mustafa Sarp ve Ahmet Dursun ceza almadı.

12 AY HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

Hakan Yılmaz, Aydemir Emrah Uzun, Murat Parlak, Avni Okumuş, Bülent Yenihayat, Muzaffer Bilazer, Ergün Işık, Enver Şen, Cüneyt Dumlupınar, Murat Hacıoğlu, Hayati Palancı, Kemal Dulda, Kadir Kar, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, Kenan Oktay, Erkan Akkoç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yis, Ozan Köprülü.

9 AY HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

Ahmet Yurtsever, Metin İlhan, Mehmet Seçkin, Can Güçer, Nuri Çolak, Orhan Kosulu, Özgür Ergün, Özgür Çetiner, Mustafa Çapanoğlu, Selahaddin Dinçel, Evren Şenel, Özden Töraydın, Mehmet Altıparmak, İbrahim Tolgay Kerimoğlu, Hakan Keleş, Olcan Adın, Halit Eroğlu, Tufan Deniz Daş, Mustafa Ramazan.

6 AY HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

Serkan Ençetin, Gökhan Ünal, Necdet Emre Özbayer, Cevdet Uzunköprü, Gürkan Ferhatoğlu, Ayhan Bahar, İsmail Ertekin, Hasan Yüksel, Ertuğrul Arslan, Erkan Bölükbaş.

3 AY HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

Savaş Yıldırım, Harun Dişlitaş, İlker Avcıbay, Taner Gürsoy, Tevfik Ata Tekin, Taner Gülleri, Erdoğan Sarıuşak, Ali Asım Balkaya, Sadullah Zehir, Mete Işık, Sait Taş, İlhan Özbayer, Bayram Toysal, Aykut Erdoğan, Erhan Çelik, Hasan Uğur Kardal, Gürkan Aslan, Bayram Sevindik, Nazım Gülay, Ufuk Uysal, İbrahim Yıldırım, Cemil Aktaş, Ali Gürsel, Murat Erbasan, Tanser Aydın, Yasin Güleryüz, Barış Kanbak, Yiğit İncedemir, Coşkun Birdal, Serdar Topraktepe, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Aykin Demir, İlker Kıreker.

45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

Semih Tokatlı, Tansu Yaan, Erhan Koç, İlker Erdem, Adem Çağlayan, Ertürk Koray Balcıoğlu, Murat Sönmez, Sercan Yıldırım, Muzaffer Taşkın, Serdar Göçerler, Murat Özkan, Coşkun Öz, Mehmet Erol, Ayhan Tuna Üzümcü, Şenol Demir, Görkem Öncü, Muhammet Yılmaz, Aslan Toklu, Engin Dursun, Gökhan Beklemiş, Ahmet Duman, Rızvan Şahin, Uğur Kulaksız, Semih Özü, Ahmet Taşyürek, Sinan Durmuş, Adil Tozlu, Fuat Erarslan, Egemen Urhan, Mehmet Birinci, Serhat Güller, Ramazan Kurşunlu, İbrahim Raif Albay, Onur Yeniyurt, Sertaç Gezer, Ümit Metin Yıldız, Hakan Çobanoğlu, Selçuk Akçay, Cahit Erçevik, Mithat Çulcuoğlu, Fatih Serkan Albayrak, Eray Gülay, Cafer Elek, Ufuk Sarı, Bahaddin Güneş, Serdar Uygun, Fevzi Layiç, İbrahim Kemal Menderes, Umut Eskiköy, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ufuk Özbey, Ercan Ağaçe, Onur Günal, Sinan Közen, Emir Şiranlı, Fahri Tatan, Ersin Akılveren, Volkan Arslan, Kerem Satılmış, Can Arat, Onat Çetin, Onur Can Korkmaz.