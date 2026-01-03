Teknik direktörler korkarak geliyor: 1 yılda 7. hocayla anlaştılar

Yayınlanma:
Sakaryaspor’da teknik direktör krizi yaşanıyor. TFF 1. Lig ekibinde 1 yılda 7 değişiklik yaşandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, son bir yıl içinde tam 7 farklı teknik direktörle çalışarak dikkatleri üzerine çekti.
Yeşil - Siyahlı kulüpte yaşanan bu istikrarsızlık, hem camiada hem de futbol kamuoyunda tartışılıyor.
Göreve gelen teknik direktörlerin kısa sürede ayrılması Sakaryaspor yönetiminin eleştirilmesine neden oldu.

KİMLER GELDİ? KİMLER GEÇTİ?

  • Mesut Bakkal: 2 Ekim 2024 – 28 Ocak 2025
  • Mustafa Dalcı: 29 Ocak 2025 – 6 Şubat 2025
  • İlker Püren: 6 Şubat 2025 – 22 Nisan 2025
  • İrfan Buz: 25 Nisan 2025 – 31 Ağustos 2025
  • Serhat Sütlü: 7 Eylül 2025 – 6 Aralık 2025
  • Furkan Köseoğlu (altyapıdan): 7 Aralık 2025 – 28 Aralık 2025
  • Hakan Kutlu: 30 Aralık 2025 – … (halen görevde)

sakaryaspor.webp

GEÇEN SEZONU İRFAN BUZ'LA BİTİRDİ

Sakaryaspor, geçen sezonu Mesut Bakkal ile açıp İrfan Buz ile tamamlamıştı.
Yeni sezona yine İrfan Buz ile başlayan kulüp, kısa süre içinde Serhat Sütlü ve Furkan Köseoğlu ile yola devam etti.
Son olarak 2025 yılının son haftasında Hakan Kutlu ile anlaşarak bir yılda yedinci teknik direktörünü göreve getirdi.

GÜVEN EKSİKLİĞİ!

Bu tablo, Sakaryaspor’da yönetimsel istikrarsızlığın ve teknik direktörlere duyulan güven eksikliğinin göstergesi olarak dikkat çekti.
Sürekli değişen teknik kadronun, takımın saha içi performansını da olumsuz etkilediği görüşü hakim.
Taraftarlar kulübün uzun vadeli bir planlama yaparak istikrarı sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

