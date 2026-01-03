TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, son bir yıl içinde tam 7 farklı teknik direktörle çalışarak dikkatleri üzerine çekti.

Yeşil - Siyahlı kulüpte yaşanan bu istikrarsızlık, hem camiada hem de futbol kamuoyunda tartışılıyor.

Göreve gelen teknik direktörlerin kısa sürede ayrılması Sakaryaspor yönetiminin eleştirilmesine neden oldu.

KİMLER GELDİ? KİMLER GEÇTİ?

Mesut Bakkal: 2 Ekim 2024 – 28 Ocak 2025

2 Ekim 2024 – 28 Ocak 2025 Mustafa Dalcı: 29 Ocak 2025 – 6 Şubat 2025

29 Ocak 2025 – 6 Şubat 2025 İlker Püren: 6 Şubat 2025 – 22 Nisan 2025

6 Şubat 2025 – 22 Nisan 2025 İrfan Buz: 25 Nisan 2025 – 31 Ağustos 2025

25 Nisan 2025 – 31 Ağustos 2025 Serhat Sütlü: 7 Eylül 2025 – 6 Aralık 2025

7 Eylül 2025 – 6 Aralık 2025 Furkan Köseoğlu (altyapıdan): 7 Aralık 2025 – 28 Aralık 2025

7 Aralık 2025 – 28 Aralık 2025 Hakan Kutlu: 30 Aralık 2025 – … (halen görevde)

GEÇEN SEZONU İRFAN BUZ'LA BİTİRDİ

Sakaryaspor, geçen sezonu Mesut Bakkal ile açıp İrfan Buz ile tamamlamıştı.

Yeni sezona yine İrfan Buz ile başlayan kulüp, kısa süre içinde Serhat Sütlü ve Furkan Köseoğlu ile yola devam etti.

Son olarak 2025 yılının son haftasında Hakan Kutlu ile anlaşarak bir yılda yedinci teknik direktörünü göreve getirdi.

Hakan Kutlu sahaya indi: Hazırlıklar başladı

GÜVEN EKSİKLİĞİ!

Bu tablo, Sakaryaspor’da yönetimsel istikrarsızlığın ve teknik direktörlere duyulan güven eksikliğinin göstergesi olarak dikkat çekti.

Sürekli değişen teknik kadronun, takımın saha içi performansını da olumsuz etkilediği görüşü hakim.

Taraftarlar kulübün uzun vadeli bir planlama yaparak istikrarı sağlaması gerektiğini dile getirdi.