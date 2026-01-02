Hakan Kutlu sahaya indi: Hazırlıklar başladı

Rüstemler Tesisleri'nde Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Hakan Kutlu, antrenman devam ederken basın mensuplarına, önemli bir camiaya geldiklerinin farkında olduklarını söyledi.

''HEYECANLIYIZ''

Her şeyin güzel olacağını umduklarını belirten Kutlu, "Ligin ilk yarısında bazı sıkıntılar yaşamış bir takım ama halledilemeyecek problemler olduğunu düşünmüyorum. Yeni yönetim ve teknik ekip, heyecanlıyız. Her takımın olduğu gibi Sakaryaspor'un da transfere ihtiyacı olabilir ama daha çok takım içinden problemleri çözmeye çalışacağız. İhtiyacımız olan transferleri de yapacağız tabii ki." diye konuştu.

''İLK KONUŞMAMIZ BU YÖNDE OLDU''

Kutlu, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Sakaryaspor, önemli futbolcu grubuna sahip ama bazen birliktelik sağlanamadığı zaman ne kadar iyi futbolcu olursanız olun, geçmişiniz ne kadar başarılı olursa olsun sahaya yansıtamıyorsunuz. Birlikteliği sağladığımız zaman futbolcu grubunun eksiklikleri tamamlayabileceğini düşünüyorum. Birlikteliği sağlayıp Sakaryaspor'u yakışan yerlere getireceğimize inanıyorum. Takımla da ilk konuşmamız bu yönde oldu."

Sakaryaspor, ligin 20. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Bandırmaspor'u konuk edecek.