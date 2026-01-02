Hakan Kutlu sahaya indi: Hazırlıklar başladı

Hakan Kutlu sahaya indi: Hazırlıklar başladı
Yayınlanma:
1. Lig ekibi Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Sakarya ekibinin yeni teknik direktörü Hakan Kutlu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Rüstemler Tesisleri'nde Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Hakan Kutlu, antrenman devam ederken basın mensuplarına, önemli bir camiaya geldiklerinin farkında olduklarını söyledi.

Antalyaspor yeni teknik direktörünü açıkladıAntalyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

''HEYECANLIYIZ''

Her şeyin güzel olacağını umduklarını belirten Kutlu, "Ligin ilk yarısında bazı sıkıntılar yaşamış bir takım ama halledilemeyecek problemler olduğunu düşünmüyorum. Yeni yönetim ve teknik ekip, heyecanlıyız. Her takımın olduğu gibi Sakaryaspor'un da transfere ihtiyacı olabilir ama daha çok takım içinden problemleri çözmeye çalışacağız. İhtiyacımız olan transferleri de yapacağız tabii ki." diye konuştu.

''İLK KONUŞMAMIZ BU YÖNDE OLDU''

Kutlu, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:
"Sakaryaspor, önemli futbolcu grubuna sahip ama bazen birliktelik sağlanamadığı zaman ne kadar iyi futbolcu olursanız olun, geçmişiniz ne kadar başarılı olursa olsun sahaya yansıtamıyorsunuz. Birlikteliği sağladığımız zaman futbolcu grubunun eksiklikleri tamamlayabileceğini düşünüyorum. Birlikteliği sağlayıp Sakaryaspor'u yakışan yerlere getireceğimize inanıyorum. Takımla da ilk konuşmamız bu yönde oldu."
Sakaryaspor, ligin 20. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Bandırmaspor'u konuk edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Spor
Beşiktaş'ta rota Belçika: Yapılan teklif belli oldu
Beşiktaş'ta rota Belçika: Yapılan teklif belli oldu
Antalyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Antalyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Osimhen Bayern Münih'e önerildi: Alman devinin verdiği cevap ortaya çıktı
Osimhen Bayern Münih'e önerildi: Alman devinin verdiği cevap ortaya çıktı