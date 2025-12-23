Tedesco canlı yayında espriyi patlattı: Muhabir de şaşırdı

Yayınlanma:
Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Tedesco'nun muhabire esprili cevabı izleyenleri güldürdü.

Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalindeki rakibi belli olduFenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

MUHABİRE YAPTIĞI ESPRİ GÜLDÜRDÜ

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco’nun muhabirle diyaloğu izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Kerem Aktürkoğlu tercihi için gelen soruya esprili bir yanıt veren Tedesco, "Kerem'in forvet oynadığı bilgisine nereden ulaştınız? Bunu hiçbir zaman teyit etmemiştim ama doğru” dedi.

kerem-akturkoglu5.webp

“ÇOK ÇALIŞIYOR VE OYNAMAYI HAK EDİYOR”

İlk 11 tercihlerini değerlendiren Tedesco, "Sahaya çıkacak takımımız oldukça iyi. Ayrıca gençleri de göreceğiz. Bartuğ Elmaz da çok çalışıyor ve oynamayı hak ediyor. Taraftarların inanıyor olması çok güzel. Bizler hayal kuramayız, bizler sıkı çalışmalıyız. Hem oyuncular, hem de başkanımızla birlikte bütün hedeflerimizde başarılı olmak için çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

