Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalindeki rakibi belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın Türkiye Kupası çeyrek finalindeki rakibi belli oldu.

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele eden Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

NESİBE AYDIN İLE KARŞILAŞACAK

Sarı-lacivertliler, çeyrek final müsabakasında Nesibe Aydın ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 6 Ocak Salı günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

kflkmgbkldfv.jpg

KAZANAN RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Tek maçlık eleme usulü ile oynanacak müsabakayı kazanan takım adını yarı finale yazdırmayı başaracak. Galip gelen takım, yarı finalde Botaş-Çimsa ÇBK maçının galibi ile kozlarını paylaşacak.

Ahmet Çakar derbi öncesi Fenerbahçe'nin kararına çok kızdı: Kabul edilemezAhmet Çakar derbi öncesi Fenerbahçe'nin kararına çok kızdı: Kabul edilemez

DÖRTLÜ FİNAL NE ZAMAN?

Yarı finale yükselmeyi başaran takımlar Dörtlü Final organizasyonu için 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde bir araya gelecek.

2024/11/08/hbfb.jpg

30 SAYI FARKLA GALİP GELMİŞTİ

Son olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Nesibe Aydın’a konuk olan Fenerbahçe Opet parkeden 99-69 galip gelmeyi başarmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Spor
Galatasaray'da ayrılığı kafasına koydu: Yerine gelecek isim belli oldu
Galatasaray'da ayrılığı kafasına koydu: Yerine gelecek isim belli oldu
Ahmet Çakar derbi öncesi Fenerbahçe'nin kararına çok kızdı: Kabul edilemez
Ahmet Çakar derbi öncesi Fenerbahçe'nin kararına çok kızdı: Kabul edilemez