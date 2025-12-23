Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalindeki rakibi belli oldu
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele eden Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.
NESİBE AYDIN İLE KARŞILAŞACAK
Sarı-lacivertliler, çeyrek final müsabakasında Nesibe Aydın ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 6 Ocak Salı günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.
KAZANAN RAKİBİNİ BEKLEYECEK
Tek maçlık eleme usulü ile oynanacak müsabakayı kazanan takım adını yarı finale yazdırmayı başaracak. Galip gelen takım, yarı finalde Botaş-Çimsa ÇBK maçının galibi ile kozlarını paylaşacak.
DÖRTLÜ FİNAL NE ZAMAN?
Yarı finale yükselmeyi başaran takımlar Dörtlü Final organizasyonu için 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde bir araya gelecek.
30 SAYI FARKLA GALİP GELMİŞTİ
Son olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Nesibe Aydın’a konuk olan Fenerbahçe Opet parkeden 99-69 galip gelmeyi başarmıştı.