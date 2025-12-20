Tedesco Beşiktaş derbisinde olmayacak futbolcuları açıkladı

Tedesco Beşiktaş derbisinde olmayacak futbolcuları açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, ligde Eyüpspor ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanına çıkacak.

Teknik direktörü Domenico Tedesco, saat 17.00'de başlayacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

DERBİDE OLMAYACAK FUTBOLCULARI AÇIKLADI

Tedesco, "Konyaspor maçının hücum hattıyla aynı hücum hattı. Bu da Konyaspor maçında olduğu gibi Fenerbahçe'nin maçı erkenden koparmak isteyeceği anlamına gelir mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var.

Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta."

İki önemli eksik hakkında konuşmasını sürdüren Tedesco, "Detay vermek için çok erken. Gün gün nasıl olduklarına bakıyoruz. Bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacakları kesin." dedi.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

