Fenerbahçe'nin Eyüpspor ilk 11'i belli oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek yapacak.

VAR'da Ferhat Kestanlıoğlu, AVAR'da ise Serkan Çimen olacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 10 galibiyet alırken, 6 beraberlik yaşadı ve hiç kaybetmedi.

Eyüpspor ise 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Eyüpspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu:

Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin Yalçın, Mujakic, Serdar, Kerem, Stepanenko, Yalçın, Draguş, Thiam, Umut

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

