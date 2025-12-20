Fenerbahçe'nin Eyüpspor ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
Yok artık Fenerbahçe! Lookman ve Goretzka bombası
MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ
Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek yapacak.
VAR'da Ferhat Kestanlıoğlu, AVAR'da ise Serkan Çimen olacak.
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 10 galibiyet alırken, 6 beraberlik yaşadı ve hiç kaybetmedi.
Eyüpspor ise 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Eyüpspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu:
Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin Yalçın, Mujakic, Serdar, Kerem, Stepanenko, Yalçın, Draguş, Thiam, Umut
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran