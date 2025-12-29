Takımı 5 gol yedi "Daha çok çaba göstermemiz gerekiyor" dedi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, İstanbulspor'a 5-1 yenildikleri maçtan sonra daha çok çaba göstermemiz gerekiyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Adana Demirspor, kendi sahasında İstanbulspor'a 5-1 yenildi.
Maçtan sonra iki takımın teknik direktörleri açıklama yaptı.

İstanbulspor'da teknik direktör Barış Kanbak, şunları söyledi:
"Burada rakip takımımızın teknik ekibini, camia ve oyuncularını da tebrik ediyorum. Bence çok iyi bir ilk yarı oynadılar. Bizi gerçekten zorladılar. Umarız en kısa sürede hak ettikleri yere gelebilirler. Biz de devreyi 24 puanla, galibiyetle kapatıyoruz. Şimdi ikinci yarı yeni bir başlangıç. Daha zor bir periyot. İnşallah burayı en güçlü şekilde geçip üst sıralara doğru devam etmek istiyoruz."

YÜCEL: GÜCÜMÜZ YETMEDİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, karşılaşmanın ilk yarısında iyi performans sergilemelerine rağmen ikinci yarıda oyundan düştüklerini söyledi.
İstanbulspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Yücel, "İlk golü atmamıza rağmen çocukların tecrübesiz oluşu sonucu akabinde gol yedik. İkinci yarı oyundan düştük. Daha çok çaba göstermemiz gerekiyor. Gücümüz yetmedi" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

