Takım kaptanları 111 yıllık kulübe son süreyi verdi

Türk futbolunun 1914 yılında kurulan köklü kulübü Altay mali krizi aşmanın yollarını arıyor.

Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen 7 oyuncu arasında yer alan takım kaptanları Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, son ödeme tarihleri geçmesine rağmen tek taraflı fesih haklarını kullanmadı.

Büyük tehlike altında olan Altay'da taraftarlar harekete geçti

İki futbolcu bir araya geldikleri yönetime son süreyi vererek bir süre daha takımda kalma kararı aldı. Siyah-beyazlıların ödeme için Özgür ve Ceyhun'dan süre istediği bildirildi.

SİNAN KANLI'DAN CAMİAYA ÇAĞRI

Altay Başkanı Sinan Kanlı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kaptanlarımız Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, kulübümüzün kurtuluşu adına; resmi sürelerinin son günü olmasına rağmen sağduyulu ve sorumluluk sahibi bir duruş sergileyerek, sürelerini kulübümüz lehine uzatma iradesi göstermişlerdir. Bu örnek davranışları, Altay'a olan inançlarının ve camiamıza duydukları güvenin açık bir göstergesidir. Kaptanlarımıza bu iyi niyetleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Tüm camiamızı birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye, Altay'ımızı hep birlikte yeniden aydınlık günlere kavuşturmak için kenetlenmeye davet ediyorum."